​​​​​​​​​​​​​​Leasys CarCloud, il car sharing passa da Amazon

Da oggi l’auto la potete noleggiare su Amazon. Grazie ad FCA Bank e la sua controllata Leasys è nato infatti Leasys CarCloud, una formula di noleggio delle autovetture che offre ai consumatori la possibilità di utilizzare prodotti e servizi con continuità senza averne la diretta proprietà.

Sulla scia del successo di questa nuova forma di economia (meglio nota come sharing economy) sono infatti nati una serie di fenomeni contemporanei tra cui i servizi in streaming, di cui i nostri lettori ne ricorderanno diversi tra cui Apple Arcade, Apple TV+ ma anche i meno recenti Apple Music e iCloud nella sua versione a pagamento.

Da qui il contagio del settore della mobilità, con la creazione di un modello sostenibile che esclude il veicolo di proprietà e privilegia la libertà di muoversi: abbonandosi a un servizio di mobilità si può infatti scegliere in ogni momento in tutta Italia il mezzo più funzionale e adatto a ogni situazione, promuovendo uno stile di vita più sostenibile, sia a livello economico sia ambientale.

Leasys CarCloud è un servizio dedicato ai clienti privati e ai liberi professionisti ed è pensato per offrire vantaggi e flessibilità grazie a un unico abbonamento che si può rinnovare ogni mese senza vincoli temporali. Risponde così alla necessità di guidare auto diverse in base alle differenti situazioni e necessità del cliente, come ad esempio l’utilitaria per la mobilità urbana o il fuoristrada e l’auto familiare per le gite fuori porta durante i weekend o in vacanza.

Come dicevamo a fronte di un canone fisso mensile si possono sempre utilizzare auto diverse in tutte le principali città italiane, risultando perciò particolarmente comodo per chi viaggia in aereo o su rotaia. L’abbonamento non ha vincoli temporali e il cliente può entrare, rinnovare mensilmente o uscire in ogni momento.

La gestione è facile, completamente digitale e con zero burocrazia. Per usufruire del servizio è sufficiente pagare l’iscrizione una tantum su Amazon al costo di 199 euro per il pacchetto CarCloud 500 e 249 euro per CarCloud Renegade & Compass, inserire il codice di iscrizione sul sito del servizio e scegliere tra uno dei 7 modelli di autovetture disponibili al momento (interscambiabili tra di loro).

Nello specifico con il pacchetto Leasys CarCloud 500 (a partire da 249 euro) è possibile scegliere tra i modelli 500, 500X, 500L, 500L Wagon e 500L Cross, mentre con Leasys CarCloud Renegade & Compass a partire da 349 euro al mese si possono noleggiare i modelli Jeep Renegade e Jeep Compass.

Il cliente può decidere se ritirare la vettura nel Leasys Mobility Store più vicino (tra i 150 convenzionati in Italia) o se farsela consegnare direttamente al proprio domicilio come servizio aggiuntivo.

L’abbonamento mensile comprende tutti i servizi necessari per guidare in tranquillità come bollo, assicurazione kasko, garanzia, manutenzione, cambio pneumatici e via dicendo e permette l’acquisto di servizi aggiuntivi come la kasko senza franchigie, il cambio pack e la seconda guida.

Per il cliente che non considera un must avere un veicolo nuovo di fabbrica o che vuole semplicemente spendere meno, Leasys propone Come Nuovo, che permette di noleggiare una vettura usata sempre in ottime condizioni, con circa il 20% di sconto rispetto al canone di un mezzo nuovo.