10 offerte a meno di 20 € da regalare o regalarsi per il Cyber Monday

Il Black Friday non è soltanto l’occasione per fare affari all’insegna del risparmio; è anche un momento in cui è possibile comprare cose che non si comprerebbero mai approfittando appunto dei ribassi cedendo finalmente alla tentazione. Perché ogni tanto fare o farsi un regalo fa bene, specie se la spesa rientra nel contesto del “pensierino”.

Ecco perché con questo articolo, nella miriade di prodotti andati in sconto in questi giorni, abbiamo deciso di raccogliere dieci possibili regali la cui spesa, grazie allo sconto, è sotto la soglia dei 20 €. Regali quindi abbordabilissimi, che non necessariamente riguardano la tecnologia (come le calde e morbide pantofole) ma che rientrano perfettamente nell’idea di concedersi ogni tanto un pensiero nulla affatto impegnativo.

D’altronde il Natale si avvicina e questo periodo dell’anno è l’ideale per ricordarsi di una persona cara o concedersi un qualcosa per se stessi, che sia un momento di vacanza, di riposo o un piccolo regalo. In quest’ultimo caso, come dicevamo, potete sbirciare l’elenco qui sotto per prendere spunto e magari trovare proprio ciò che si stava desiderando (e pagarlo meno grazie al Black Friday).

Meross Matter Presa Smart con Monitoraggio Energia e Misure Produzione di Pannelli Solari Fotovoltaici, Presa Intelligente WiFi Supporto di Apple Home, Alexa e Google Home, Controllo Vocale e Remoto In offerta a 14,99 € – invece di 19,99 €

sconto 25% – fino a 27 novembre

Batterie Duracell Plus AA (pacco da 24) – Alcalina 1.5V – Fino al 100% di extra durata – Affidabilità per i dispositivi a uso quotidiano – 0% plastica nel pacco – 10 anni di conservazione – LR6 MN1500 In offerta a 16,80 € – invece di 19,64 €

sconto 14% – fino a 27 novembre

Hasbro Gaming – Saltinmente Fat Pack (Gioco in Scatola) In offerta a 19,99 € – invece di 34,99 €

sconto 43% – fino a 27 novembre

BTicino S3713GBU Ciabatta Multipresa da Scrivania con Spina 10 A, 3 P30, 2 Prese USB, Interruttore, 2 m, Nero [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 19,99 € – invece di 32,99 €

sconto 39% – fino a 27 novembre

Echo Pop | Altoparlante Bluetooth intelligente con Alexa, compatto e dal suono potente | Bianco ghiaccio In offerta a 17,99 € – invece di 54,99 €

sconto 67% – fino a 27 novembre

Govee Striscia LED 5 Metri, Smart WiFi Striscia LED RGB, Compatibile con Alexa e Google Assistant, Controllo dell’APP, Modalità Musica, Multicolore Luci LED Camera da letto, Bar, Festa, 12V [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 18,99 € – invece di 18,99 €

sconto 0% – fino a 27 novembre

HOTO Set di Cacciaviti, Mini Set di Cacciaviti di Precisione 24 in 1 con Punte in Acciaio S2 Resistenti da 24 Pezzi, Ideali per Elettronica, Occhiali e Bracciali, Rosso Cinabro – P1 In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino a 27 novembre

Xiaomi Mi Motion-Activated Night Light 2 Bluetooth, Luce Intelligente 3 in 1, Rilevamento del Movimento e della Luce, Rotazione a 360°, Connessione Bluetooth, Risparmio Energetico, Versione Italiana In offerta a 14,99 € – invece di 19,99 €

sconto 25% – fino a 27 novembre

SwitchBot IP65 Igrometro Termometro da Esterno, 120m Portata Bluetooth, Termoigrometro da Interno, Sensore di Rugiada/VPD/Umidità Assoluta, Esportazione Gratuita di Dati, 2 Anni Durata Della Batteria In offerta a 14,99 € – invece di 19,99 €

sconto 25% – fino a 27 novembre

RockDove Pantofole Originali con Memory Foam Bicolori da Uomo In offerta a 15,89 € – invece di 21,99 €

sconto 28% – fino a 27 novembre

Coswind Pantofole Donna Uomo Invernali Peluche Ciabatte da Casa Memory Foam Pelose Calde Comode Fluffy Antiscivolo Autunno Interno Esterno In offerta a 16,95 € – invece di 23,99 €

sconto 29% – fino a 27 novembre

