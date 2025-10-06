Festa Prime, 1Control SOLO, in offerta tutti gli apricancello smart made in Italy

Immaginate di poter aprire il cancello di casa o del garage semplicemente con lo smartphone, anche quando siete lontani. I dispositivi 1Control in sconto per la Festa delle offerte Prime, progettati e realizzati in Italia, trasformano questa comodità in realtà con una gamma di soluzioni pensate per ogni esigenza.

La filosofia è semplice: togliere di mezzo i telecomandi e portare tutto nel vostro telefono, con la sicurezza della tecnologia Bluetooth e, nei modelli più evoluti, anche con il controllo remoto e i comandi vocali.

Il cuore dell’esperienza è 1Control SOLO, l’apricancello intelligente che comunica via Bluetooth con il vostro smartphone per aprire cancelli e porte garage in modo rapido e sicuro. Nella versione Solo 2ª generazione, compatibile con centinaia di radiocomandi, potete gestire i vostri accessi con un’app intuitiva, mentre la variante.

SOLO MINI è la scelta ideale per chi cerca una soluzione compatta e pratica: controlla un cancello e supporta fino a due utenti, perfetta per famiglie o piccoli condomìni.

1Control SOLO EVO offre la potenza di un sistema professionale: fino a quattro cancelli e cinquanta utenti, sempre senza fili, con configurazione semplice e connessione sicura. È la soluzione ideale per aziende, residence o strutture con più ingressi.

A completare l’ecosistema c’è 1Control LINK, l’accessorio Wi-Fi che porta la vostra esperienza a un livello superiore: potete aprire da remoto, ovunque vi troviate, e utilizzare i comandi vocali con Alexa, Google Home o Siri.

La promozione

Le offerte resteranno valide per pochi giorni salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili nei magazzini. Qui di seguito l’elenco dei migliori sconti attualmente in corso su Amazon:

