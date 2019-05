1MORE Stylish: le super cuffie auricolari true wireless con ricarica veloce

Imperdibile offerta sulle nuove cuffie true wireless di 1MORE, marchio divenuto ormai celebre fra gli appassionati di musica per l’eccelso rapporto qualità prezzo che ha sempre contraddistinto i suoi prodotti (non a caso fra gli investitori del brand possiamo annoverare la tentacolare Xiaomi).

Nello specifico parliamo delle 1MORE Stylish, auricolari true wireless che sfidano il mercato dominato dalle Apple Airpods con un asso nella manica: queste cuffie integrano infatti un sistema di ricarica rapida interno dalla custodia, che con soli 15 minuti permette di raggiungere l’80% della ricarica completa. Un vantaggio non da poco rispetto alla concorrenza.

Le 1MORE Stylish sono caratterizzate da uno stile ricercato, total black, look compatto, sportivo ma sobrio, per un paio di cuffie auricolari in-ear dotate anche di un comodo archetto che permette una calzata più stabile nel padiglione auricolare.

Come accaduto per molti altri modelli del marchio, le 1MORE Stylish sono un trionfo tecnologico: sono dotate di connettività Bluetooth 5.0 (con supporto a aptX e AAC ed antenna LDS per una connessione più stabile), che permette singolo o doppio, uso multiplo gratuito.

Integrano un microfono con tecnologia MEMS e DSP che permette di sopprimere il rumore ambientale durante le chiamate, pulsanti multifunzionali sulla scocca, mentre per gli amanti della musica le emozioni sono garantite da driver dinamici da 7mm in titanio, per suoni ricchi ma bilanciati.

Con un ricarica completa consentono fino a 6.5 ore di ascolto, mentre la custodia di ricarica permette fino a tre ricariche complete.

L’offerta è imperdibile: solitamente vendute a 120 euro circa, sono ora in sconto a soli 60 euro cliccando su questo link diretto. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.