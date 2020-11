360 S6 Pro: l’aspirapolvere che lava e aspira continua ad evolversi, adesso con coupon a 369 €

L’evoluzione degli aspirapolvere automatici si chiama adesso 360 S6 Pro, un robot ancor più potente dei diretti predecessori, capace di tenere pulito il pavimento dell’appartamento attraverso una vera e propria mappatura degli spazi interni. Non solo aspira, ma lava anche. Adesso in sconto grazie al coupon che vi proponiamo in calce, costa 369 euro.

Naturalmente si tratta di una periferica smart per la casa, che può essere gestito attraverso un’app direttamente dallo smartphone, sul quale sarà possibile visionare non solo la mappa calcolata dall’aspirapolvere ma anche le aree già spazzate e quelle che restano invece da pulire.

Sempre dall’app è possibile restringere l’area di pulizia, lasciando ad esempio la porta di una stanza aperta ma selezionando la soglia per impedirgli di varcarla, senza il bisogno di delimitare l’area con apposite strisce di blocco: ottimo quindi in estate, per lasciar circolare più aria in casa e al contempo utilizzare l’aspirapolvere automatico assegnandogli la pulizia di una sola stanza o di una zona specifica della casa.

Migliora senza dubbio la potenza di aspirazione, che passa dai precedenti 1800 pa a ben 2200 Pa, più che sufficienti quindi per assicurare una pulizia profonda dei pavimenti. Non solo, però, aspira polvere, ma anche vero e proprio lava pavimenti, grazie al serbatoio d’acqua da 200 ml.

360 S6 Pro, come i diretti predecessori, è anche in grado di riconoscere gli scalini ed evitarli, in questo modo non si correrà il rischio di vederlo cadere rovinosamente da una scalinata nel caso si utilizzasse in una casa a più piani. Come altri del suo genere, nel momento in cui la batteria scende al di sotto del 20% tornerà automaticamente alla base per ricaricarsi prima di procedere con una nuova pulizia.

Tra le sue più importanti, e migliorate caratteristiche, la batteria da ben 5200 mAh, che permette una pulizia a 360 gradi, potendo coprire una superficie di ben 150 metri quadrati e funzionare fino a 3 ore in modalità silenzioso.

L’aspirapolvere gode di una modalità silenziosa pari a soli 53dB, di modo tale da poter aspirare e lavare anche quando si è in casa, senza generare il minimo fastidio.

Per chi fosse interessato all’acquisto segnaliamo che 360 S6 Pro è in vendita online a 369 euro con il coupon GB-AP360ZWASD.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.