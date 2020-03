360 S6, l’aspirapolvere automatico che mappa la casa, aspira e lava a 469 euro con coupon

L’evoluzione degli aspirapolvere automatici è 360 S6, un robot capace di tenere pulito il pavimento dell’appartamento attraverso una vera e propria mappatura degli spazi interni.

Questo dispositivo infatti, attraverso i sensori incorporati, è capace di misurare le distanze creando una planimetria digitale della casa per assicurarsi di pulire anche negli angoli più remoti. Il tutto attualmente in sconto a 469 euro con il coupon 360S6PRO$499.

Può essere gestito attraverso un’app direttamente dallo smartphone, sul quale sarà possibile visionare non solo la mappa calcolata dall’aspirapolvere ma anche le aree già spazzate e quelle che restano invece da pulire.

Sempre dall’app è possibile restringere l’area di pulizia, lasciando ad esempio la porta di una stanza aperta ma selezionando la soglia per impedirgli di varcarla, senza il bisogno di delimitare l’area con apposite strisce di blocco: ottimo quindi in estate, per lasciar circolare più aria in casa e al contempo utilizzare l’aspirapolvere automatico assegnandogli la pulizia di una sola stanza o di una zona specifica della casa.

Per quanto riguarda i dettagli tecnici, l’azienda dichiara un consumo di 30W ed una potenza di aspirazione pari a 1800 Pa, sufficienti quindi per assicurare una pulizia profonda dei pavimenti. Lo sporco viene filtrato da un apposita vaschetta lavabile che blocca – specifica il produttore – il 99% delle impurità.

360 S6 è anche in grado di riconoscere gli scalini ed evitarli, in questo modo non si correrà il rischio di vederlo cadere rovinosamente da una scalinata nel caso si utilizzasse in una casa a più piani. Come altri del suo genere, nel momento in cui la batteria scende al di sotto del 20% tornerà automaticamente alla base per ricaricarsi prima di procedere con una nuova pulizia.

E’ anche possibile programmare più pulizie consecutive, per fargli così pulire la casa tutto il giorno tra una ricarica e l’altra (ottimo quindi su appartamenti di oltre 100 mq). Il produttore promette circa 2 ore di utilizzo e 150 minuti per la ricarica completa della batteria integrata da 3200 mAh. Il serbatoio utilizzato è da 400 ml mentre il rumore massimo dichiarato è pari a 65 dB.

