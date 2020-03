48 ore di sconti folli su GearBest su tutti gli articoli più venduti: Xiaomi, OnePlus e tanto altro

Su GearBest 48 ore di sconti folli su tutti gli articoli più venduti, dagli smartphone Xiaomi a quelli OnePlus, passando per aspirapolvere smart, a biciclette elettriche e a orologi smart. Ecco il link diretto per partecipare alle offerte lampo.

Redmi Note 8

Tra gli acquisti più convenienti vi segnaliamo Redmi Note 8, lo smartphone è dotato di un elevatissimi rapporto qualità prezzo. Propone un ampio display da 6,3 pollici, con risoluzione Full HD+ da 2340 x 1080 pixel.

A livello multimediale propone un sensore principale da 48 MP, accompagnato da un obiettivo grandangolare da 120º da 8 MP, a da un sensore con modalità macro 2 MP.

Il processore è lo Snapdragon 665 e il terminale gode di supporto alla carica veloce a 18W per la batteria da 4.000 mAh. Al momento si acquista a 157 euro. Ecco il link per acquistarlo:

Presente in sconto anche la versione Pro del terminale, con display da 6.53 pollici e reparto multimediale con sensore Samsung da ben 64 MP che permette scatti con risoluzione di ben 9.248 x 6.936 pixel.

In questo caso a far muovere il dispositivo un processore Helio G90T di Mediatek, affiancato da 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di memoria, con la batteria da 4.500 mAh e supporto alla carica veloce 18 W. Al momento si acquista a poco più di 203 euro. Di seguito il link per l’acquisto:

Tra i tanti sconti anche il OnePlus 7T Pro, dotato di un Fluid Display a 90 Hz con una risoluzione QHD+ pari a 3.120 x 1.440 pixel e 516 ppi. Al suo interno è alimentato da una CPU Qualcomm Snapdragon 855 Plus che permette un rendering grafico più veloce del 15%, unito ad un sistema di archiviazione UFS 3.0 fulmineo.

Ecco dunque l’offerta che “non potete rifiutare” OnePlus 7T Pro versione 8 GB di RAM e 258 GB di memoria si acquista al prezzo di 597,55 euro cliccando su questo link diretto ed applicando il coupon GBOP7T256BSM.

Amazfit GTR è tra gli smartwatch in sconto da non perdere. Non solo permette di leggere tutte le notifiche in in arrivo sullo smartphone direttamente dal polso, ma offre anche numerosissime funzioni tipiche di uno smartwatch sportivo.