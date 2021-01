5 ottime ragioni per acquistare Amazfit Neo, lo smartwatch “nostalgico”

Gli amanti del look anni 80 non potranno che rimanere a bocca aperta guardando Amazfit Neo, lo smartwatch che sembra un Casio e che non rinuncia a funzioni smart. Ecco 5 buone ragioni che vi spiegano perché sarà il vostro prossimo smartwatch.

L’effetto nostalgia

Amazfit Neo ha uno stile 100% anni ’80. È dotato infatti di uno schermo da 1,2 pollici, a cristalli liquidi, tecnologia che rende lo schermo perfettamente visibile all’aperto sotto la luce diretta del sole.

Esteticamente il paragone più semplice da fare è con i classici orologi Casio digitali che spopolavano fra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. Chi di voi ha vissuto qualche primavera in più ricorderà sicuramente l’era Casio, probabilmente con un pizzico di nostalgia.

Oltre un mese di autonomia

Amazfit Neo garantisce un’autonomia nettamente superiore alla maggior parte degli smartwatch in circolazione: l’orologio richiede circa 5 ore di ricarica, ma assicura fino a 28 giorni di utilizzo, che si allungano a 37 giorni se lo si utilizza con la modalità di risparmio energetico attiva. I più parsimoniosi potranno ricaricarlo meno di 10 volte in un anno.

Controlli essenziali

Dimenticatevi il touch screen e le diavolerie degli ultimi anni: qui i controlli sono finalmente chiari ed essenziali: Amazfit Neo integra quattro pulsanti fisici per gestire le funzioni direttamente dal polso senza dover necessariamente passare per l’app, che permette di far dialogare telefono e orologio.

L’orologio propone un cinturino in silicone da 20 millimetri e gode di certificazione 5ATM con possibilità di immersioni in acqua fino a 50 metri di profondità.

Funzionalità moderne

Nonostante l’aspetto retrò, ad Amazfit Neo non mancano tutte le funzionalità tipiche degli smartwatch contemporanei. Tra le altre funzioni gode di un sensore Biotracker PPG controllato da alcuni algoritmi che abilitano le funzioni Smart tra cui la misurazione dei passi, delle calorie bruciate e il tracciamento di diverse attività sportive tra cui camminata, corsa e bicicletta.

C’è anche il sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca ventiquattr’ore su ventiquattro con tanto di avviso nel caso in cui dovesse rilevare un valore sballato e la funzione per tracciare il riposo e aiutare a migliorarlo giorno dopo giorno.

Prezzo popolare

Il prezzo di Amazfit Neo è davvero popolare ed accessibile: al momento lo si paga solo 33 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.