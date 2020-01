5 ragioni per acquistare il termometro e igrometro ambientale Xiaomi Mijia

Che sia estate o inverno non fa differenza, in caso un termometro ambientale fa sempre comodo, soprattutto se costa davvero poco e se di marca Xiaomi Mijia. Il piccolo quadratino iconico è in offerta a partire da 5,53 euro su eBay, con spese di spedizione gratis.

Il prezzo è per il bundle da tre termometri, che vi consigliamo di acquistare, mentre singolo viene a costare 8,59 euro, e il bundle da 2 costa 13,99 euro.

Ecco le cinque ragioni per le quali, secondo noi, vale la pena acquistarlo:

Funzioni smart

Ne abbiamo parlato più volte, ma giusto per ricapitolare vi segnaliamo che il Termometro ambientale Xiaomi Mijia gode, nonostante il suo prezzo irrisorio, di numerose funzioni smart. Anzitutto si abbina con l’app Mijia su smartphone e può inviare notifiche al proprio smartphone nel momento in cui la temperatura fuoriesce da quella zona di comfort prefissata per il proprio bambino.

Inoltre, può interfacciarsi grazie al bluetooth con altri apparati in casa, come ad esempio condizionatori, da attivare nel momento in cui la temperatura si alza troppo, o anche semplicemente con luci, allarmi, sirene, e altre periferiche Xiaomi che si interfacciano con l’app Mi Home.

Consumi e Precisione

Il termometro ha un consumo energetico davvero basso, ed è alimentato da una batteria CR2032 che offre un’autonomia di circa un anno. Questa seconda e rinnovata versione del termostato gode di un sensore ad alta precisione, così da misurare in modo ancor più preciso temperatura e umidità in casa. In effetti, nella nostra prova abbiamo ravvisato un’estrema sensibilità del termometro, che cambia anche di 0,1 grado e con rapidità.

Design

Come sempre Xiaomi, quale che sia la tipologia di periferica, offre all’utenza un design unico. L’accessorio pesa circa 20 grammi e ha dimensioni particolarmente ridotte, pari 4,30 x 4,30 x 1,25 cm: si presenta come un quadratino da appendere alle pareti o da adagiare su qualche comodino.

Pronto all’uso

Se non vi interessa abbinarlo allo smartphone questo termometro ambientale è subito pronto all’uso e non necessità di alcun setup: basta estrarlo dalla piccola confezione di vendita e iniziare a leggere le rilevazione di temperatura e umidità.

Prezzo

Come non citare il prezzo? Costa appena 5,53 al pezzo euro se si acquista il bundle da 3, ma anche singolarmente ha un costo irrisorio, di circa 8 euro.

Il suo prezzo di listino è di oltre 13 euro, ma al momento si acquista a partire da 5,53 euro nel bundle da 3 pezzi, mentre singolo viene a costare 8,59 euro, e il bundle da 2 costa 13,99 euro.