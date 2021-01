70mai, il compressore d’aria per auto, moto e bici in offerta a 34 euro

Prima di mettervi in viaggio, ma anche semplicemente per gli spostamenti quotidiani, potrebbe esservi utile un piccolo compressore portatile, così da essere certi di avere gomme sempre alla giusta pressione. Al momento in offerta c’è 70mai, che si acquista in offerta a 34 euro con un codice.

Come dicevamo si tratta di un piccolo compressore d’aria in grado di gonfiare uno pneumatico standard di medie dimensioni da 0 a 30 PSI in meno di 5 minuti, con un erogazione di circa 25 litri d’aria al minuto. Le ridotte dimensioni lo rendono un compagno di viaggio ideale, da poter trasportare all’interno del bagagliaio, senza troppo ingombro.

Monta un piccolo display che fornisce tutte le indicazioni utili durante le operazioni di gonfiaggio e ha sufficiente energia per poter gonfiare completamente cinque pneumatici prima di esaurire tutta l’energia. Sulla parte posteriore è presente un alloggiamento sul quale è possibile riporre gli adattatori per le varie tipologie di connettori, in modo da poterlo usare anche per gonfiare ruote di moto, biciclette, camper, fuoristrada e gommoni, ed ha uno spinotto per poter essere collegato alla presa per auto da 12V.

Al momento lo trovate in vendita su Gearbest a poco meno di 40 euro ma se inserite il codice G5AC82F59F553001 nel carrello prima dell’acquisto ve lo potete portare a casa spendendo 34 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.