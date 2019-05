iPhone X su Amazon, prezzi in discesa

iPhone X vicino ai prezzi minimi su Amazon. Il telefono di precedente generazione viene proposto a 1054 euro nella versione da 256 GB in grigio siderale, un prezzo ottimo e di fatto in linea con quello che propongono su altre piattaforme di eCommerce venditori che non hanno l’affidabilità di Amazon e che, soprattutto, non sono rivenditori ufficiali della Mela.

iPhone X da 256 Gb, vale la pena di sottolinearlo, è di fatto pari in fatto di prestazioni e funzioni ad un iPhone XS, che costa 300 euro in più, dal quale si differenzia essenzialmente per il processore e per qualche affidamento nel comparto fotografico.

Identico lo schermo OLED che è di altissima qualità ed identico anche il sistema di identificazione biometria mediante Face ID. I 256 Gb sono più che sufficienti anche per un uso intenso anche del video 4K.

Se volete spendere qualche cosa meno potete comprare la versione da 64 GB che costa 889 euro, anche qui un prezzo molto competitivo rispetto a venditori affidabili ma nei confronti die quali Amazon vince sia per le garanzie post vendita offerte sia perché, lo ripetiamo, è rivenditore ufficiale Apple.