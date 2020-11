Difeisi, lampadina LED Smart compatibile con Alexa e Google a soli 6,88 euro

Se volete mettervi in casa una o più lampadine Smart e non volete spenderci troppo potete comprare le Difeisi attualmente in promozione a soli 6,88 euro.

A questo prezzo ne comprate una – ma nulla vi vieta di acquistarne anche più unità in un solo ordine – con attacco E27 (ma volendo c’è anche il modello con attacco E26 scontato a 8,60 euro) quindi compatibile con i più tradizionali portalampada che si possono trovare in casa. E’ di tipo LED, quindi a bassissimo consumo, e la colorazione è selezionabile. Sono disponibili 16 milioni di colori, quindi tramite l’app si può sia accendere una luce colorata per animare magari una festa oppure scegliere la temperatura colore più giusta per l’occasione.

E’ possibile selezionare una temperatura colore compresa tra 2700K e 6500K, quindi l’utente avrà a disposizione sia tonalità calde per la lettura o per conciliare il sonno, sia quelle più fredde per aumentare la concentrazione durante lo studio oppure per illuminare con efficacia un piano di lavoro, magari anche in cucina.

Oltre a poter controllare tutte le funzioni della lampadina tramite l’app è possibile usare i comandi vocali grazie alla compatibilità con Alexa e con Assistente Google. E’ possibile anche programmarne l’accensione e lo spegnimento e si può inserire anche nelle automazioni e nelle scene, creando così un unico pulsante per attivare/disattivare più lampadine insieme. Supporta anche la funzione musicale che permette di cambiare colore e far pulsare la luce a ritmo di musica.

Questa lampadina è in vendita su Gearbest e normalmente costa poco più di 12 euro, ma al momento è scontata del 44%: la pagate soltanto 6,88 euro. Come dicevamo c’è anche la versione con attacco E26 in sconto a 8,60 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.