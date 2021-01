A casa come al cinema con la mini macchina per pop corn automatica e Netflix

Se in questo periodo vi manca l’esperienza dei cinema, chiusi per via del protrarsi della pandemia, non vi resta che ricreare l’atmosfera direttamente nel salotto di casa.

Per farlo è sufficiente una macchina automatica per pop corn, ed ovviamente un abbonamento a Netflix o ad un altro dei molti servizi di streaming oggi disponibili sul mercato.

Grazie alla mini macchina automatica per pop corn potrete organizzare serate come al cinema: basterà inserire i semi di pop corn all’interno della macchina, accendere il dispositivo ed iniziare a scaldare.

Non sarà necessario aggiungere olio o altri grassi: la macchina funziona per convenzione di calore (con una potenza fino a 1200W) che sarà sufficiente per far “sbocciare” i pop corn, pronti da raccogliere in un recipiente adeguato.

Non resterà altro che godersi la propria serie preferita o l’ultimo film disponibile direttamente dal proprio salotto, sgranocchiando i pop corn appena sfornati come se vi trovaste al cinema.

La mini macchina per pop corn si acquista a poco più di 20 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.