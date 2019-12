A metà prezzo Ninebot Segway ES4, il nuovo scooter elettrico di Xiaomi Mijia

In offerta lampo a metà prezzo il nuovo scooter elettrico di Xiaomi Mijia, il Ninebot Segway ES4. Fatto in lega di alluminio, dunque super resistente, è un ottimo mezzo per i piccoli spostamenti. Al momento lo si acquista a questo indirizzo a 505 euro.

Progettato per adulti e adolescenti, può essere un ottimo mezzo per i piccoli spostamenti in città, laddove consentito, o per un utilizzo ludico all’interno di aree private. Viaggia ovviamente sulle due ruote, si ricarica tramite normale presa di corrente, e offre caratteristiche di non poco conto, a partire dalla possibilità di essere ripiegato su se stesso, quindi di ridurre al massimo gli spazi, per poterlo trasportare facilmente, anche all’interno del bagagliaio dell’automobile.

Al so interno offre una batteria da 5200mAh grazie alla quale potersi spostare per oltre 45 km, anche se poi a reale autonomia dipenderà da molte variabili, quali il peso del conducente, oltre che il percorso che si andrà ad affrontare. Raggiunge una velocità massima di circa 30 km/h e consente di trasportare persone fino a 100 kg. E’ leggero, dispone di lampada frontale e fanale posteriore. Il motore è potente, da ben 300 W e il peso del prodotto complessivo è di 14 kg, con misure di 102 x 43 x 113 cm.

Sul manubrio è presente un piccolo display che fornisce le informazioni essenziali sulla marcia, mentre le manopole godono di una texture anti scivolo per un grip totale mentre si è in viaggio, comprese le importanti funzioni sulla batteria che forniscono tutti i dettagli sull’autonomia residua.

Un piccolo ammortizzatore sulla ruota frontale e posteriore assicura si assorbire gli urti durante la marcia, così da assicurare un viaggio tranquillo anche in caso di piccole buche presenti sull’asfalto.

Solitamente ha un costo che sfiora i 1000 euro di listino.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.