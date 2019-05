A95X F2, in offerta il TV Box Android 9.0 con telecomando vocale

Se siete alla ricerca di un box TV Android date uno sguardo, e una possibilità a questa A95X F2. Non solo è in sconto, ma ha caratteristiche interessanti, come Android 9.0 a bordo e il telecomando con supporto vocale.

Anzitutto, A95X F2 supporta la riproduzione YouTube HD in 4K, mentre a livello di sistema operativo monta la build Android 9.0, naturalmente multi lingua, con supporto all’italiano. Inoltre, tra le caratteristiche più importanti anche il telecomando con funzione di ricerca vocale sulle app Youtube Google Play e su quella dell’Assistente Google.

A livello di caratteristiche tecniche monta una CPU quad-core Cortex-A53 Amlogic S905X2, mentre ha una configurazione di memoria 4 di RAM + 64 GB di ROM. Supporta WiFi 2.4G + 5.8G dual, Bluetooth 4.2 e gode di interfaccia USB3.0 e HDMI 2.1.

A livello estetico, A95X F2 si presenta come il classico e piccolo quadrato, dalle dimensioni molto ridotte, capace di nascondersi su un qualsiasi tavolino e sparire quasi alla vista. Pesa poco più di 250 grammi e ha misure pari a 10,40 x 10,40 x 1,94 cm. All’interno della confezione, peraltro, è presente anche il cavo HDMI, quindi pronta all’uso non appena la si tira fuori dalla scatola.

Solitamente ha n costo che sfiora i 55 euro, ma al momento si acquista in offerta flash a 45 euro, spese di spedizioni gratuite verso l’Italia. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.