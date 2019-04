Acute Angle AA B4, il mini PC Windows 10 che vi arreda casa a 178 euro

Se siete alla ricerca di un mini PC Windows 10, ma che al tempo stesso funga da vero e proprio complemento d’arredo per la casa, ecco allora Acute Angle AA B4: mai visto nulla di simile: un vero e proprio triangolo, con effetto legno, che sicuramente non passera inosservato su una qualsiasi scrivania di casa o in ufficio.

Acute Angle AA – B4 Mini PC è studiato per un uso quotidiano standard. Dispone al suo interno di un processore Intel Apollo Lake N3450 Quad Core, affiancato da una GPU Intel HD Graphics 500. La CPU da 1,1 Ghz arriva fino a 2,2 Ghz, ma il multitasking viene garantito dagli 8 GB di RAM. La memoria interna non è da meno: oltre ad una EMMC da 64 GB, il mini PC dispone anche di un SSD da ben 128 GGB.

La connettività si affida ad una interfaccia HDMI + RJ45 + USB3.0 e jack cuffia 3.5MM. Inutile negare che ciò che attrae a primo impatto è l’estetica del PC. Un design unico, con un’estetica artigianale effetto legno, che si mixa all’alluminio della parte più bassa.

Abordo Windows 10, quindi in grado di soddisfare qualsiasi uso standard, anche in ufficio grazie alla suite Office, che però dovrà essere installata separatamente. Il prodotto pesa circa 660 grammi e ha dimensioni davvero contenute, par a 25,50 x 25,50 x 4,00 cm. All’interno della confezione, oltre al PC, anche un cavo HDMI, un alimentatore e tutto l’occorrente per sfruttarlo al meglio.

Un oggetto davvero unico, che solitamente costa circa 200 euro, ma che al momento si trova in offerta flash a 178 euro. Si acquista direttamente a questo indirizzo. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.