11 buone ragioni per acquistare subito il Gocomma 11-in-1 per Macbook o notebook Windows

Non potevamo esimerci dallo sfruttare le caratteristiche di questo Gocomma 11-in-1 per sottolineare la versatilità di questo adattatore pensato per tutti i possessori di Macbook o di notebook Windows.

Come dice già il nome (e il titolo del nostro articolo) il Gocomma 11-in-1 è un adattatore per laptop che include 11 diverse interfacce in un solo dispositivo: particolarità dell’apparecchio è quello di essere una vera e propria base su cui poggiare il vostro Macbook o computer portatile Windows.

Il dispositivo sarà dunque leggermente rialzato verso l’utente favorendo una maggior comodità nella digitazione ed evitando anche surriscaldamento grazie ad una maggior circolazione dell’aria sul fondo.

Inoltre grazie a questo accessorio si avranno a disposizione tutte le interfacce e porte indispensabili per qualunque possessore di Macbook e di notebook di ultima generazione spesso ben poco equipaggiati per quanto riguarda i collegamenti esterni.

Basterà connettere il Gocomma 11-in-1 per godere delle 11 porte (e buone ragioni) che ne giustificano l’acquisto:

Porta ethernet

Connettore 4K da USB C a HDMI

VGA

Mini DP

lettore di schede SD

lettore di schede TF

3 porte USB 3.0

USB Type-C

Jack per microfono audio

Il Gocomma 11-in-1 è in vendita in offerta lampo al prezzo di 63 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.