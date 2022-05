Addio a Robert Krakoff, co-fondatore di Razer

Robert “Razerguy” Krakoff, co-fondatore ed ex presidente di Razer – multinazionale nota per vari accessori dedicati al gaming – è morto all’età di 81 anni, il 26 aprile scorso.

Il nome di Krakoff a molti non dirà nulla ma sue scelte nell’ambito dell’hardware dedicato al gaming hanno avuto ripercussioni in tutto il settore. Nel 1999 Krakoff è stato il responsabile del primo mouse dedicato al gaming, Razer Boomslang, dispositivo che anni dopo portò alla fondazione di Razer da parte di Min-Liang Tan (attuale CEO) e Robert Krakoff, con una doppia sede centrale a San Diego, in California, e a Singapore.

Nel video che alleghiamo, si vede Krakoff nel 2002 promuovere il mouse Razer Boomslang, insieme a Johnathan “Fatal1ty” Wendel – ex player professionista di esport specializzato in sparatutto in prima persona quali Quake e Painkiller – e che all’epoca aveva siglato un accordo di sponsorizzazione, una piccola rivoluzione prima ancora della nascita del termine eSport.

Razer è ufficialmente diventata società vera e propria nel 2005, con il lancio del mouse da gioco Razer Diamondback; in precedenza era un marchio registrato di una entità denominata Kärna che aveva brevettato un meccanismo di codifica opto-meccanico in grado di tracciare i movimenti del mouse a 2000 dpi, una risoluzione molto più alta rispetto ad altri mouse dell’epoca.

Il sito The Verge spiega che Kärna fallì nel 2001 e Krakoff co-fondò l’attuale azienda con l’attuale CEO Min-Liang Tan nel 2005. Robert Krakoff è stato il general manager di Razer, il volto pubblico noto ai fan della compagnia come “Razerguy”, l’uomo che rispondeva personalmente a tutti i fan che gli scrivevano (la sua mail era indicata all’interno della confezione dei vari prodotti) e in prima linea nelle varie interviste concesse alle varie testate.

Dopo il pensionamento da Razer, con la quale ha continuato a lavorare con il titolo di Presidente Emerito, Krakoff ha fondato MindFX Science, specializzata nella vendita di bevande energetiche e snack per i videogiocatori, indicati come “alternativa sana agli energy drink ad alto tasso di caffeina e un prodotto perfetto da assumere prima di un allenamento”.

Con lo pseudonimo di RM Krakoff, ha anche scritto decine di libri dal 2009 in poi, comprese commedie noir e romanzi di fantascienza.

We are saddened by the passing of Co-Founder and President Emeritus, Robert Krakoff, known by everyone as RazerGuy. Robert’s unwavering drive and passion for gaming lives on and continues to inspire all of us.

Thank you Rob, you will be missed. pic.twitter.com/2HKNcFaOj2

— R Λ Z Ξ R (@Razer) April 28, 2022