Addio acari con Xiaomi Mite, solo oggi in sconto: e la salute ringrazia

Se stavate cercando una soluzione per eliminare definitivamente gli acari dalla vostra vita, eccovela servita pure in sconto: con Xiaomi Mite infatti risolvete il problema spendendo solo 54,11 euro.

Con gli acari non si scherza: i sintomi dell’allergia agli acari della polvere sono soprattutto respiratori (rinite ed asma sono i più comuni), ma in rari casi possono presentarsi anche reazioni cutanee, arrossamento e gonfiore agli occhi, lacrimazione, fastidio alla luce e debolezza. Più frequenti sono invece i sintomi come prurito al naso, al palato e alla gola.

Eliminarli non è cosa da poco. Oltre a far arieggiare la camera per almeno mezz’ora prima di rifare il letto (in questo modo umidità e calore che ristagnano sotto le coperte si disperdono, azzerando quella sorta di microclima tropicale che ne favorisce la crescita), quando la stagione lo permette è bene esporre materasso e guanciali al sole per qualche ora, permettendo ai raggi solari di asciugarli e per così dire “disinfettarli”. In più lenzuola, federe e copripiumini andrebbero cambiati ogni settimana e lavati con un programma superiore ai 60°C, temperatura in grado di eliminare questi animaletti.

Trovare il tempo e soprattutto lo spazio per esporre un materasso in balcone non è facile, ma con uno strumento come Xiaomi Mite tutto diventa possibile. Questa sorta di maniglia tech promette una sterilizzazione delle superfici pari al 99% ed una rimozione degli acari del 90%. E’ sufficiente quindi per permetterci di poter stare in salute senza grossi sforzi.

E’ dotato di un sistema di aspirazione molto potente – la scheda tecnica dice 12.000 Pa – in grado di tirare dentro il serbatoio non solo polvere e capelli, ma appunto anche acari e i loro escrementi (secondo una ricerca britannica, dopo due anni di utilizzo un terzo del peso del cuscino è composto proprio da questi ultimi, che per altro sono la causa di naso tappato o gocciolante, starnuti e lacrimazione).

Quel che non viene eliminato con la sola aspirazione viene trattato con un sistema di deumidificazione a 50°C che penetra in profondità e asciuga l’umidità interna, cercando insomma di fare quel che farebbero i raggi solari con una lunga esposizione all’aria aperta. Il sistema integra anche una luce UV che va a sterilizzare le superfici distruggendo il DNA di acari e batteri che riescono a sfuggire agli altri due trattamenti.

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo Xiaomi Mite è al momento in offerta lampo su Gearbest: costa solo 54,11 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.