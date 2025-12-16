Addio all’App più amata di sempre: il colosso la spegne a gennaio, utenti in rivolta

L’annuncio ha spiazzato le tantissime persone che la usano, la notizia non è assolutamente piaciuta: fioccano attacchi in rete

Una delle app più apprezzate e utilizzate si prepara a “chiudere i battenti”. L’annuncio dell’azienda è stato per molti utenti un vero e proprio “fulmine a ciel sereno”. Nessuno si sarebbe immaginato che uno scenario del genere si potesse mai verificare e invece è stato così.

Proprio per questo in tantissimi hanno commentato la news in rete con attacchi all’azienda, non riuscendo a comprendere quali siano le motivazioni di questa chiusura. Eppure la decisione sembra essere presa e un colosso del genere difficilmente farà un passo indietro.

Addio alla famosa app, perché Microsoft ha preso questa decisione

Il grande colosso ha annunciato che sta per chiudere Microsoft Lens, il servizio di scansione mobile interamente gratuito e utilizzatissimo da tantissimi utenti. Parliamo, infatti, di un’app che quando è uscita è stata una vera e propria rivoluzione, serve a catturare con la fotocamere qualsiasi cosa, che siano documenti o ricevuti, così da convertirli poi nel formato che più si preferisce, da Word a Excel.

Già qualche mese fa Microsoft aveva annunciato di voler eliminare quest’applicazione, cosa che accadrà entro la fine di quest’anno. Lo scorso ottobre è iniziata “la dismissione”, ma molte funzionalità sono continuate a essere attive, ma a partire dai giorni di Natale Microsoft Lens già inizierà a non essere più supportato, sarà possibile continuare a scansionare documenti, ma poi dal 25 gennaio l’applicazione sarà eliminata in modo definitivo, dunque non sarà più utilizzabile.

La notizia, trattandosi di un’applicazione molto utilizzata, ha scatenato gli utenti in rete che si sono lasciati andare a qualsiasi genere di commento. Da chi non si spiega il perché di una simile decisione, a chi ha attaccato direttamente Microsoft definendo una simile scelta “scellerata”. Ad ogni modo non si potrà tornare indietro e l’app a breve non sarà più utilizzabile, l’azienda ha suggerito agli utenti di virare su un’altra app – altrettanto funzionale – Microsoft 365, che però non avrebbe tutte le opzioni della precedente e, anche per questo, la decisione non sarebbe piaciuta.

Sebbene questa possegga funzionalità per scansionare, mancherebbero alcune funzioni di Microsoft Lents, come poter scansionare biglietti da visita per salvarli successivamente in OneNote, ma anche il tool che consente la lettura ad alta voce e il lettore immersivo. Per tutte queste ragioni, molti utenti sono in rivolta contro la decisione Microsoft.