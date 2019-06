Affare del giorno: Amazon sconta gli iPhone 7 e iPhone 8 ai minimi storici

Se vi interessa un iPhone e non siete necessariamente interessati agli ultimi modelli, sappiate che su Amazon gli iPhone 7 e iPhone 8 sono arrivati ai minimi prezzi storici del rivenditore on line.

Ad essere scontati sono particolarmente i telefoni con schermo da 4,7 pollici, questo indifferentemente dal taglio di memoria. Ma grazie alle offerte del giorno che Apple ha attivato sugli iPhone 7 e 8, trovate anche qualche modello a prezzo davvero interessante nella gamma Plus.

Ecco qui di seguito gli iPhone 7 e iPhone 8 più convenienti, così come li abbiamo individuati il 28 Giugno.

Come accennato diversi di questi prezzi su prodotti che sono ancora tutti regolarmente in vendita (iPhone 7e iPhone 8 sono a listino Apple) rappresentano il minimo storico del listino per Amazon. Nella maggior parte dei casi, specialmente per gli iPhone da 128 GB, il prezzo è migliore di quello che troverete dai migliori rivenditori non autorizzati che per quanto buoni non sono in grado di offrire le stesse garanzie di Amazon che, lo ricordiamo, è un rivenditore autorizzato Apple.

Se l’offerta di questa pagina non è più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.