Xiaomi Mi Band 4: tutte le ultime novità e qualche trucco per sfruttarla al meglio

Anzi, potremmo anche non fare cenno al prezzo: la Mi Band 4 è, a prescindere, un vero e proprio must buy per tutto quello che offre. A distanza di qualche mese, dopo qualche aggiornamento, è migliorata ancora nell’uso quotidiano. Ecco cosa è cambiato e alcuni trucchi per sfruttarla al meglio.

Aggiornamenti Mi Band 4

Partiamo anzitutto dagli aggiornamenti. Già in fase di recensione il primo aggiornamento aveva aggiunto la lingua italiana di default, rendendola dunque pienamente fruibile anche per il nostro mercato. Successivi aggiornamenti hanno poi portato ad una interfaccia grafica più fluida e maggiormente utilizzabile.

Fluidità menù

Da quanto è stata rilasciata, infatti, un primo aggiornamento ha da subito rafforzato la fluidità dei menù e la reattività del touch screen. Questo, almeno riportava il change log ufficiale, anche se di fatto è davvero difficile accorgersi di tale cambiamento, considerando che sin dal primo avvio abbiamo non abbiamo mai notato lag sulla interfaccia di sistema. La Mi Band 4 è sempre risultata un’ottima smartband anche dal punto di vista della reattività nell’uso quotidiano, anche per via di menù piuttosto semplici.

Controllo Musica

Un piccolissimo, minuscolo, ma significativo aggiornamento è arrivato qualche settimana dopo il primo upgrade, e ha interessato i controlli multimediali. Sì, perché Mi Band 4 è in grado di prendere il controllo della musica in riproduzione sullo smartphone, anche nel caso in cui questa provenga da piattaforme di streaming come Spotify, e simili.

La modifica ha riguardato i pulsanti per il controllo musicale, leggermente ingranditi rispetto al rilascio della band. Si tratta di una modifica piccola nel complesso, ma piuttosto importante per gli utenti, che potranno avere un controllo musicale, per cambiare traccia, più semplice ed efficace.

Sfondi

Un terzo aggiornamento più importante, e più facilmente visibile dagli utenti è quello arrivato nei giorni scorsi e che offre agli utenti la possibilità di personalizzare gli sfondi della propria Mi band 4. Per ottenere il risultato, anzitutto, occorre aggiornare l’app Mi Fit su smartphone all’ultima versione disponibile, direttamente da Google Play o App Store. Successivamente sarà necessario aggiornare la smartband: al primo accoppiamento con lo smartphone l’aggiornamento partirà in automatico.

A questo punto, aprendo l’app e abbinando il bracciale, sarà possibile selezionare la voce “Impostazioni display del bracciale”, e cliccare “Personalizza. Da qui, si potranno scegliere tre layout per la schermata principale di Mi Band 4, ma per ciascuna sarà possibile scegliere uno sfondo a proprio piacimento.

ATTENZIONE. Se da un lato questo aggiornamento aggiunge questa gradita possibilità, dall’altro elimina completamente la possibilità di installare su Mi Band 4 watch faces personalizzate da terze parti. Pertanto, se desiderate non perdere questa importantissima funzione, non aggiornate Mi Band all’ultima versione, oppure non aggiornate l’app Mi Fit.

Trucchi Mi Band 4

Più che veri trucchi si tratta di qualche consiglio utile su alcune funzioni del bracciale, che magari potrebbe essere sfuggito ai più.

Modalità Notte

Ebbene sì, Mi Band 4 ha una modalità notte. Dal menù principale è sufficiente selezionare “Modalità notte” per accendere la relativa opzione. Questa abbasserà automaticamente la luminosità del display durante un orario programmato, o automaticamente dopo il tramonto, risparmiando così batteria preziosa. Non solo, ma nel caso in cui consultiate l’orario o qualche informazione su Mi Band durante la notte, non verrete abbagliati dal display.

Solleva per alzare

Ovviamente, basta sollevare il polso per accendere il display di Mi Band 4 e leggere orario e informazioni a schermo. Questa funzione, però, può essere disabilitata o limitata. Potreste chiedervi il perché disattivare questa feature. E’ presto detto.

Durante la notte, movimenti a letto potrebbero far accendere il display, consumando inutie batteria, o addirittura infastidendo l’utente. Ed allora, potrebbe essere utile disattivare la funzione solleva per alzare in determinate ore, a scelta dell’utente.

Per farlo è sufficiente, dal menù principale, selezionare “solleva il polso per visualizzare le informazioni”, cliccare su “Tutto il giorno”, scegliendo invece “Programmato”, per decidere gli orari in cui far accendere il display quando si solleva il polso. E’ possibile anche Disattivare completamente questa funzione, ma in tutta sincerità vi sconsigliamo di farlo.

