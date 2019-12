Agli sviluppatori la prima beta di iOS 13.3.1, iPadOS 13.3.1 e tvOS 13.3.1

Apple ha rilasciato agli sviluppatori la prima versione beta di iOS 13.3.1, iPadOS 13.3.1 e tvOS 13.3.1. Come sempre le nuove release beta dei sistemi operativi possono essere scaricate dall’Apple Developer Center o come aggiornamenti over-the-air direttamente dai dispositivi. Dopo le versioni per sviluppatori, dovrebbero arrivare anche le Public Beta per gli utenti iscritti al relativo programma.

Non è al momento noto quali sono le novità di OS 13.3.1 ma probabilmemte si tratta di un update minore, utile a risolvere bug non ancora risolti dal precedente update. Stesso discorso per l’update a tvOS 13.3.1. Se emergeranno novità specifiche, aggiorneremo questo articolo.

L’ultimo update pubblicamente disponibile di iOS/iPad OS è quello alla versione 13.3 (qui i dettagli). L’ultima versione di tvOS pubblicamente disponibile è la 13.3.