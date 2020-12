Agli sviluppatori la prima beta di iOS 14.4 e iPadOS 14.4

Apple ha rilasciato agli sviluppatori la prima versione beta dell’aggiornamento a iOS 14.4 e iPadOS 14.4. La prima beta di iOS 14.4 arriva a due giorni dal rilascio della versione definitiva di iOS 14.3, versione che include il supporto per Apple Fitness+, per le cuffie AirPods Max, offre la possibilità di scattare foto in formato Apple ProRAW su iPhone 12 Pro e introduce le informazioni sulla privacy su App Store e include altre funzionalità e risoluzioni di problemi per iPhone.

Come di consueto le versioni beta di iOS e iPadOS 14.4 possono essere scaricate dall’Apple Developer Center oppure “over the air” (direttamente dal dispositivo) dopo l’installazione del profilo sviluppatore.

Non è ancora noto quali siano le novità specifiche di iOS 14.4 e iPadOS 14.4 (Apple parla genericamente di “Bug fix e migliorie”). Molto probabilmente Cupertino sta lavorando per risolvere bug minori, non ancora risolti con iOS 14.3 e iPadOS 14.3. Se sanno individuate novità di rilievo, aggiorneremo questa pagina.

Sempre ai soli sviluppatori Apple ha rilasciato la prima beta di watchOS 7.3, e la prima beta di tvOS 14.3.

Per sapere tutto di iOS 14 partite da questa pagina. Per tutte le altre notizie di approfondimento sull’edizione 2020 della WorldWide Developer Conference potete dare uno sguardo all’interno di questa sezione del nostro sito web. L’articolo riepilogativo delle novità principali della WWDC 2020 è invece qui.