AirPods 2 in forte sconto su Amazon: solo 143,99 euro

Apple lancia gli AirPods Pro (che sono ora in pronta consegna su Amazon) ed Amazon approfitta per lanciare un importante sconto su AirPods 2. Il prezzo degli ancora più che validi auricolari dai 143,99 euro per la versione con custodia a sola ricarica Lighting.

Questa versione che resta in commercio anche dopo il lancio degli AirPods Pro a questo prezzo rappresenta un vero affare.Rispetto alle AirPods originali, presentate nel 2017 hanno un nuovo processore H1, funzionano con Hey Siri e hanno una autonomia leggermente superiore. Per il resto funzionano esattamente come i precedenti (e per alcuni aspetti anche come le AirPods Pro): sono perfetti per iPhone cui sia abbinano in maniera trasparente, hanno funzioni automatiche di riproduzione e stop.

Rispetto agli AirPods Pro sono privi di sistema di soppressione attiva del rumore e non hanno i gommini per adattarsi al cavo auricolare. La versione in sconto, come detto, è quella senza ricarica wireless (quella con ricarica wireless costa 179,99 euro), una funzione francamente sopravvalutata e che Apple, per giunta, fa pagare ad un costo non congruo per il valore che aggiunge Per avere informazioni su tutte le differenze tra AirPods Pro e quelle in sconto abbiamo un articolo che vi fornisce ogni dettaglio. I quel contesto, come potrete leggere, consigliamo di comprare proprio questo modello in sconto invece che la versione con custodia di ricarica wireless.

Gli AirPods 2 a 143,99 euro rappresenta uno sconto del 20% ed è la miglior offerta del momento e uno dei prezzi più bassi degli ultimi mesi. Solo in un paio di occasioni sono scese sotto questa soglie e l’hanno fatto solo per pochissimo, spesso per qualche ora.

Click qui per comprare