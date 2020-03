AIWO I6, il sosia del MacBook Air ma con schermo da 15.6″

Per un ultrabook con schermo più che generoso vi bastano 280 euro: il prezzo appena segnalato è infatti frutto di un’offerta lampo che vi consentirà di acquistare AIWO I6, un computer che ricorda esteticamente un MacBook Air ma con il vantaggio di avere a disposizione uno schermo molto più grande.

Nello specifico questo computer portatile monta un pannello Full HD (quindi 1.920 x 1.080 pixel) da 15.6” con rapporto d’aspetto in 16:9, tra i più grandi – se escludiamo il nuovo MacBook Pro 16” e qualche soluzione di vecchia generazione da 17” – che si possono trovare attualmente in commercio.

Sono buone, specialmente in rapporto con il prezzo in promozione, anche le altre specifiche tecniche: monta infatti un processore quad-core Intel Apollo Lake J3455 con frequenza fino 2,3 GHz costruito con processo a 14 nm, accompagnato da una GPU Intel HD Graphics 500, 6 GB di RAM DDR3L e un disco SSD removibile.

La capacità del disco è di 256 GB mentre per quanto riguarda le prestazioni la scheda tecnica parla di 480 MB/s in lettura e 250 MB/s in scrittura. Se lo spazio non dovesse bastare c’è comunque uno slot microSD che supporta schede con capacità fino a 128 GB.

Questo ultrabook è poi dotato di un modulo WiFi Dual Band a 2.4 GHz e 5.0 GHz, Bluetooth 4.0 e un doppio speaker stereo. Per quanto riguarda invece la connettività presenta una porta RJ45 per la connessione cablata ad internet tramite cavo Ethernet, una presa jack audio da 3.5 mm per cuffie, una porta mini HDMI per il collegamento ad un monitor esterno e tre prese USB, di cui due con tecnologia 2.0 e una di tipo 3.0.

Per le videochiamate c’è una fotocamera anteriore da 0.3 MP mentre per quanto riguarda il resto delle specifiche, ha una tastiera full-size, pesa 1.6 Kg e misura all’incirca 37 x 24 x 1,8 centimetri. E’ perciò molto sottile e in più si accende anche rapidamente: secondo il produttore sono sufficienti dai 6 ai 15 secondi per accenderlo ed averlo subito operativo. Per quanto riguarda infine l’autonomia, promette 5-6 ore di utilizzo e 48 ore in standby.

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo AIWO I6 al momento è in promozione su Gearbest: grazie all’offerta lampo ve lo portate a casa per soli 280 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.