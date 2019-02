Alfawise A8, la tastiera wireless che funge anche da air mouse a soli 5 euro

In offerta da non perdere la tastiera wireless air mouse Alfawise A8, efficace gadget indispensabile per poter utilizzare al meglio tutta una serie di dispositivi ed accessori naturalmente non provvisti né di testiera né di mouse.

L’A8 è caratterizzato da un software di gestione dell’alimentazione intelligente integrato per ottenere le migliori prestazioni possibili per il risparmio energetico; funziona attraverso una connessione wireless a 2,4 GHz, ed è caratterizzato da dimensioni ridotte ma da un’ergonomia efficiente, vista anche l’alta portabilità del dispositivo.

Il gadget include anche comandi multimediali ed una tastiera tipica di un palmare con funzione touchpad; integra una modalità di sospensione e attivazione automatica che e riconosce l’utilizzo.

Come noto gli air mouse come l’A8 danno il meglio di sè se utilizzati con accessori quali le classiche TV Box, ma sono compatibili con numerosi dispositivi, tra cui possiamo citare PC, tablet, Android TV box, Google TV box, Xbox360, PS3, HTPC / IPTV, e molti altri.

Alimentato da 2 batterie AA (non incluse), sfrutta una comoda tecnologia plug and play, non è necessario installare alcun software. La tastiera wireless air mouse Alfawise A8 si acquista a meno di 6 euro cliccando su questo link diretto. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte, meglio affrettarsi.