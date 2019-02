Alfawise AS01, il gimbal per smartphone che riconosce e insegue il soggetto inquadrato

Con Alfawise AS01 i gimbal fanno un ulteriore passo in avanti. Questo prodotto infatti si differenzia dagli altri principalmente per il software che lo accompagna, in grado di riconoscere un volto oppure un oggetto ed avviare l’inseguimento automatico facilitando non poco le riprese video.

Questo accessorio, come gli altri della stessa pasta, sostanzialmente sfrutta un sistema di stabilizzazione a tre assi per eliminare completamente le piccole vibrazioni del corpo, garantendo una fluidità di ripresa video dallo smartphone molto vicina a quella dei filmati cinematografici.

Si tratta in pratica di una maniglia elettronica che sostiene il telefono assorbendo tutti i movimenti nelle tre dimensioni, facendo un buon lavoro anche durante una corsa. Il nuovo Alfawise AS01 però fa di meglio: l’app abbinata, come dicevamo, riconosce il volto del soggetto inquadrato o in alternativa è possibile assegnargli un oggetto da tracciare in modo tale che, in maniera del tutto automatica, sia in grado di mantenerlo al centro dell’inquadratura seguendo lentamente tutti i suoi movimenti.

Monta una batteria da 2.600 mAh che assicura fino a 8 ore di autonomia in Standby, c’è la modalità Zoom e tutte le sue funzioni si gestiscono agevolmente dal manico, dove è presente un joystick ed alcuni pulsanti per il controllo remoto di gimbal e app abbinata. C’è un tasto per passare dalla modalità orizzontale a quella verticale in un lampo e grazie ad una funzione integrata è particolarmente utile anche per l’acquisizione di filmati in time-lapse.

Il gimbal Alfawise AS01 è in vendita su GearBest al prezzo di circa 59 euro. Per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.