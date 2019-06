Alfawise B15, il frigorifero smart portatile indispensabile per le scampagnate

Se siete appassionati di gite in auto, scampagnate o pic-nic, questo Alfawise B15 può essere l’accessorio definitivo: si tratta di un frigorifero portatile dotato di numerose funzionalità smart e funzionalità tecnologiche di ultimo grido.

Iniziamo subito con la principale funzionalità, ovvero la refrigerazione: grazie alla tecnologia di raffreddamento rapido, l’Alfawise B15 può passare da una temperatura di 25° gradi ad un temperatura di -20° in solo 60 minuti, garantendo così una rapidità immediata per godere del refrigerio per cibi e bevande praticamente immediato.

La temperatura richiesta può essere comodamente controllata attraverso l’applicazione apposita e visualizzata sul display LCD integrato: in base al tipo di cibo o bevande che si deciderà di trasportare sarà possibile scegliere la temperatura più adatta, per conservare le proprietà organolettiche delle pietanze.

Con dimensioni di 57 x 32 x 26 cm, ha una capacità di 15L per il trasporto di numerosi prodotti; all’interno è rivestito di un particolare materiale in schiuma che oltre a preservare la temperatura è in grado di garantire anche la sicurezza dei prodotti, nel caso si trasportassero ad esempio bottiglie in vetro o altri prodotti fragili.

Silenzioso e discreto, può essere collegato alla presa dell’accendisigari alla macchina per mantenere la temperatura costante, ma può anche essere collegato a casa con la classica presa europea. Infine integra anche un presa USB che permette di sfruttare l’Alfawise B15 come power bank per ricaricare altri dispositivi come uno smartphone.

Alfawise B15 è in offerta al prezzo di 180 euro cliccando su questo link diretto. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.