Alfawise B2, lo smartwatch con NFC, cardio, ossimetro e autonomia di 30 giorni a soli 13 euro

Se siete alla ricerca di uno smartwatch economico ma dotato di funzionalità interessanti ed avanzate, questo Alfawise B2 potrebbe essere la soluzione ideale, soprattutto grazie al prezzo di soli 13 euro.

Dotato di display TFT da 1.3 pollici, Alfawise B2 include molte funzionalità fra cui una delle più interessanti è certamente la presenza di un sensore NFC al suo interno utilizzabile in diverse situazioni, fra cui ad esempio l’abbinamento come smart lock di casa nell’eventualità in cui siate dotati di una serratura smart.

A questo si aggiungono diverse funzionalità di tracciamento degli indicatori di salute, fra cui il cardiofrequenzimetro, la misurazione della pressione del sangue e la quantità di ossigeno, cui si aggiunge il monitoraggio del sonno, le notifiche e il tracciamento delle attività sportive (corsa, trekking, ciclismo e naturalmente le passeggiate).

Il dispositivo è poi certificato IP67 per poter svolgere attività “sul bagnato” in tutta tranquillità. Ultima ma non ultima, la durata della batteria, davvero notevole per un dispositivo di questo genere, che può tenere la carica fino a 30 giorni in modalità stand by, un piccolo record per un dispositivo dal prezzo altrettanto piccolo.

Disponibile in due colori, Alfawise B2 si acquista infatti a soli 13 euro cliccando su questo link diretto.

