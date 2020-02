Alfawise C10 Pro, la macchina ad incisione laser per legno e pelle

E’ in offerta lampo Alfawise C10 Pro, la macchina per incisioni laser casalinghe venduta in un kit che l’utente può auto costruirsi. Questa periferica in offerta propone un modulo laser da 2500mW, che può incidere e scolpire con le taglierine incluse.

La particolare macchina per incisioni permette di incidere su legno, plastica, acrilico, PCB o materiali simili, mentre non è possibile incidere o intagliare metalli duri, come ottone, acciaio, o ferro.

La macchina è realizzata in alluminio, è leggera e facile da trasportare e tra le sue funzionalità, quella che permette di stamparsi le cover in casa, per personalizzare al meglio il proprio smartphone.

Ha un’area di lavoro di 30 x 18 centimetri, mentre la dimensione della macchina è pari a 42 x 36 x 28 centimetri. Rispetto al modello base, la serie Pro si monta in meno di 20 minuti grazie al sistema modulare con cui si combinano le varie parti in dotazione.

Inoltre non dev’essere collegata ad un computer per funzionare in quanto è dotata di un monitor dal quale è possibile controllare le varie operazioni. Come dicevamo, al momento la macchina per incisione laser Alfawise C10 Pro è in sconto flash su Gearbest a 193 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.