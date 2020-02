Alfawise H6, il TV box Android con Android 9 in offerta a soli 35 euro

Alfawise H6 è tra gli ultimi set top box Android economici, in grado di trasformare il salotto di casa in un vero e proprio centro multimediale. Al momento si acquista con uno sconto speciale e, grazie al coupon in calce, lo si pagherà soltanto 35,20 euro.

Il piccolo set top box offre Android 9 a bordo, una delle ultime distribuzioni del robottino verde, grazie al quale supporta migliaia di giochi, da poter riprodurre sulla TV del salotto. Supporta la decodifica H.265, incorpora la CPU Allwinner H6, una quad core Cortex A53.

Il processore è aiutato dalla presenza di 4 GB di RAM, e da una ROM a 32 GB. Ancora, al fianco della CPU, una scheda grafica Mali-T720MP2.

A livello di connettività propone, oltre alla porta di alimentazione, anche l’uscita HDMI, LAN, una presa ottica, RJ45, oltre alle porte USB 3.1 e USB2.0. Non manca, infine, l’ingresso per schede MicroSD, per poter espandere la memoria fino a 128 GB.

L’interfaccia propone, naturalmente, la lingua italiana, con supporto a DLNA e Miracast. Il set top box pesa appena 200 grammi, e ha dimensioni molto ridotte, pari a 11,50 x 11,50 x 2,00 cm.

Al momento Alfawise H6 si acquista a 35,20 euro grazie al codice sconto ALFAWISEH6.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.