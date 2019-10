Alfawise HDP300, il mini-proiettore per il cinema in salotto

Se per voi è arrivato il momento di abbandonare la classica TV del salotto per godervi un film sul grande schermo l’offerta sul Mini Proiettore Alfawise HDP300 potrebbe essere la giusta occasione: grazie ad un’offerta lampo lo pagherete soltanto 284 euro.

Il principale punto di forza è la compattezza: nello specifico misura 13,5 x 6,5 x 6 centimetri e pesa mezzo chilo, quindi potenzialmente ve lo mettete anche in tasca per usarlo dove volete, visto che non bisogna neppure collegarlo alla presa elettrica.

Viene alimentato da una batteria da 7.000 mAh che promette fino a 2 ore di autonomia, sufficienti quindi per la visione di gran parte del film (ma si può sempre collegare alla rete elettrica o a una powerbank per estenderne l’autonomia e usarlo anche di più).

Incorpora anche uno speaker da 5W quindi può funzionare anche per soluzioni temporanee o arrangiate sul momento, come ad esempio la visione di un film in giardino o un video-ricordo in compagnia dei propri amici.

La risoluzione massima consentita è il Full HD a 1.920 x 1.080 pixel e la luminosità è pari a 300 lumen. Può proiettare fino a 200 pollici con rapporto di contrasto 3.000:1 e non ha bisogno di allineare l’immagine in quanto è dotato di sensori interni capaci di farlo in maniera del tutto autonoma.

Il produttore assicura almeno 30.000 ore di vita (con una media di due ore a film sono più di quelli che riuscireste probabilmente a vedere in una vita intera…) e si può controllare anche tramite app. Dentro c’è Android 7.1 per poter così gestire anche applicazioni, piccoli videogiochi e molto altro ancora senza doverlo necessariamente abbinare ad uno smartphone duplicandone lo schermo.

Se siete interessati all’acquisto, il mini-proiettore Alfawise HDP300 è attualmente in offerta lampo su Gearbest al prezzo di 284 euro circa. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.