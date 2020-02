Alfawise L3 Plus, la telecamera di videosorveglianza sempre connessa

Se avete bisogno di una telecamera per tenere sotto controllo la casa notte e giorno, l’Alfawise L3 Plus è attualmente in sconto su GearBest a 50 euro, una buona cifra che vi permetterà di monitorare gli ambienti in tutta comodità e tenerli al sicuro dai ladri.

Questa videocamera offre una lente grandandolare con visione da 131040 gradi e incorpora un sistema di visione notturna con LED a infrarossi, con tanto di microfono per registrare l’audio di quel che accade nella stanza in cui si trova e permettere di interagire anche a distanza con chi si trova nei paraggi sfruttando l’altoparlante incorporato.

Gode anche di una tecnologia di visione notturna per non perdere di vista quello che accade nemmeno in un ambiente buio. Si controlla tramite app da iPhone e smartphone Android e può archiviare le registrazioni direttamente su scheda microSD fino ad un massimo di 32 GB oppure direttamente sul cloud, potendo così rivederle facilmente dal computer in caso di necessità.

Grazie al sistema di rilevamento dei movimenti può anche registrare automaticamente non appena un soggetto in movimento compare all’interno dell’inquadratura. E’ costruita per resistere a pioggia, umidità e intemperie, quindi si può installare senza problemi anche all’aperto (IP65) e funziona a batteria con autonomia di 4 mesi, mentre si collega al router di casa tramite WiFi.

Questa camera è attualmente promossa in offerta lampo su GearBest per circa 50 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.