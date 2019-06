Alfawise M1, lo scooter monopattico elettrico pieghevole per tutti

Grazie ad una super offerta imperdibile, lo scooter monopattico elettrico pieghevole Alfawise M1 si candida a diventare un prodotto alla portata di tutti, una delle migliori occasioni del momento per portarsi a casa il dispositivo estivo per eccellenza.

Data il suo design pieghevole (si piega in soli 3 secondi) è innanzitutto un mezzo di trasporto comodo e versatile, che può essere trasportato ovunque comodamente, garantendo il minimo ingombro possibile e massima leggerezza per via del telaio realizzato in alluminio aeronautico.

Include un motore elettrico, con potenza nominale di 350W alimentato da una batteria agli ioni di litio LG18650, con capacità di 280 Wh e 7.8 Ah e sistema di gestione intelligente della batteria BMS, che permette un’autonomia complessiva di 30 km e si ricarica completamente in 6 ore.

È equipaggiato con un sistema a doppio freno, con la ruota anteriore che adotta il sistema di frenata antibloccaggio E-ABS, mentre per le a ruota posteriore è incluso un freno a disco meccanico, con distanza di frenata è di soli 4 metri e sistema di recupero dell’energia cinetica che converte l’energia cinetica in energia elettrica e fornisce una migliore durata della batteria.

Sempre la ruota posteriore è dotata di un pneumatico a nido d’ape mentre la ruota anteriore di una camera d’aria, configurazione che punta sull’assorbimento degli urti e della sicurezza, per guida più confortevole.

Include display che un visualizza la posizione, la velocità, la potenza, e lo stato delle luci posteriori, lampeggianti la guida e fissi in frenata. Alfawise M1 integra protezione da cortocircuito, protezione da sovracorrente, protezione da sovraccarico, protezione da bassa tensione e protezione da sbalzi di temperatura.

