Alfawise Q9, il videoproiettore con 4K e 3D è in offerta lampo

Se state cercando un videoproiettore per creare un mini-cinema in casa, non fatevi sfuggire l’offerta lampo sull’Alfawise Q9.

La risoluzione supportata da questo modello è il Full HD a 1.920 x 1.080 pixel che può però arrivare al 4K per i video H.265 @ 30 fps. Può riprodurre filmati in 4:3 oppure in 16:9 con una diagonale compresa tra i 40 pollici e i 300 pollici che si raggiungono posizionando il videoproiettore ad una distanza dalla superficie compresa tra 1 e 5,5 metri.

La luminosità di Alfawise Q9 è pari a 16.000 lumen ed ha una potenza di 150W. La scheda tecnica parla di 30.000 ore di funzionamento garantite il che vuol dire che, con una media di 2 ore di utilizzo al giorno, dovrebbe idealmente durare più di trent’anni.

La rumorosità è bassa: tra i dati tecnici si legge un rumore massimo di 25 dB. Se poi lo si vuole utilizzare subito o in ambienti poco attrezzati non c’è nemmeno bisogno di collegarlo ad un impianto audio in quanto incorpora due piccoli speaker da 5 W l’uno.

E’ dotato del sistema operativo Android per poter gestire le sue funzioni principali e sono presenti gli ingressi HDMI e VGA per il collegamento video, jack audio da 3.5 mm per quello audio, USB 2.0 per la lettura dei dati di una memoria esterna e RJ45 per il collegamento ad internet tramite cavo.

Se invece voleste usare quello senza fili, c’è anche il WiFi mentre con il Bluetooth si possono collegare mouse, tastiera, joypad e altre periferiche.

Alfawise Q9 è costruito interamente in ABS, ha una memoria di 32 GB, pesa intorno ai due chili e mezzo ed è grande all’incirca 21 x 24 x 11 centimetri. Ma soprattutto costa pochissimo:

Nel momento in cui scriviamo infatti lo potete comprare in offerta lampo su Gearbest per soli 209,30 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.