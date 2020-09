Alfawise Q9, il videoproiettore Full HD per film a 300 pollici a soli 157 euro

Se state allestendo un salotto da cinema, allora state probabilmente cercando anche un videoproiettore. Un buon compromesso tra qualità e risparmio lo trovate in Alfawise Q9, che adesso viene promosso a soli 157,37 euro grazie ad un codice.

Si tratta di un videoproiettore che può realizzare proiezioni di dimensioni comprese tra i 40 e i 300 pollici di diagonale, semplicemente posizionandolo tra gli 1,8 metri e i 5 metri di distanza dalla superficie sulla quale si proietta l’immagine. La qualità della proiezione è Full HD a 1.920 x 1.080 pixel con rapporto d’aspetto 1000:1 e la visibilità è molto buona anche quando la stanza in cui si sta guardando il film non è completamente buia visto che sulla scheda tecnica si parla di 16.000.

E’ possibile scegliere di proiettare le immagini in 4:3, molto comodo per le fotografie, oppure in 16:9 per video, film e videogiochi. I LED incorporati consumano 150 W e la durata di vista del videoproiettore è stimata intorno alle 30.000 ore. Questo significa che se si usa tutti i giorni, per tre ore al giorno, ipoteticamente potrete usarlo per 10.000 giorni, il che corrisponde all’incirca a 27 anni.

Per usare Alfawise Q9 non è obbligatorio un sistema audio perché incorpora due speaker da 5W, sufficienti per poter ascoltare bene un film in compagnia: il videoproiettore infatti è abbastanza silenzioso in quanto emette meno di 25 dB ad una distanza di due metri.

Questo videoproiettore misura all’incirca 31 x 24 x 11 centimetri e pesa 2,6 chilogrammi, quindi è abbastanza compatto da stare dentro una valigia e sufficientemente pesante per poter essere posizionato con stabilità e sicurezza in qualsiasi superficie. Il prezzo di acquisto su Gearbest è di 160 euro ma se inserite il codice GBALQ902 lo potete comprare per 157,37 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.