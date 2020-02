Alfawise T1S, lo sport watch con pressione sanguigna e cardiofrequenzimetro in sconto flash a 18,55 euro

Vi avevamo già parlato di questo sport watch nelle scorse settimane, ma adesso arriva una versione leggermente rivista e corretta. Dal precedente Alfawise T1 si passa al modello T1S, davvero simile al precedente, che a sua volta era una versione aggiornata dello smartwatch Alfawise S2. Anche in questo caso si tratta di uno sport watch con caratteristiche di spessore, peraltro attualmente in sconto lampo a 18,55 euro.

Come il suo più stretto predecessore, Alfawise T1S monta un display HD con risoluzione di 240 x 240 pollici, incastonato in un look casual e sportivo, e sempre mantenendo come scopo principale il tracciamento dei dati sulla salute e sul fitness, potendo monitorare la frequenza cardiaca 24/7, tracciare le attività, il movimento e gli allenamenti, monitorare il sonno, allenamenti sullo schermo e altro ancora.

Le differenze con il modello Alfawise T1 sono davvero poche, ma significative. Anzitutto, questo nuovo modello propone una CPU differente, aggiornata, che pressa meno l’autonomia: ed infatti, dai 12 giorni precedenti si passa ai 15 giorni.

T1S mantiene ben salde tutte funzioni sportive del predecessore, come quella di conta passi, dati sulle calorie, tracciamento GPS, distanza in movimento, oltre ad i dati sulla salute e all’immancabile monitoraggio del sonno. Inoltre include anche funzionalità specifiche per le donne, come i promemoria sul ciclo fisiologico femminile integrato, il periodo di ovulazione ed altre analisi.

Impermeabile con certificazione IP67, è compatibile con le notifiche di chiamata, messaggi, consente di sfruttare risposte a chiamate rapide e messaggi provenienti da diverse app, musica senza telefono.

Altra piccola differenza rispetto al modello T1 è il peso, questa volta leggermente più pesante, ma comunque irrisorio, di appena 50 grammi.

Disponibile in sconto nella versione il cinturino nero, l’Alfawise T1S è in vendita in offerta lancio a 28,55 euro e si acquista seguendo questo link diretto. L’offera è valida fino ad esaurimento scorte, meglio approfittarne.