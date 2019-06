Alfawise U20 Pro, stampante 3D con schermo touch scontata a 425,34 euro

Alfawise U20 Pro è un ottimo compromesso per entrare nel mondo della stampa 3D realizzando anche oggetti di medie dimensioni e con svariati tipi di filamento.

La particolarità di questa stampante risiede nella presenza di un piccolo schermo touch da 4.3” che consente di controllare facilmente le sue funzioni, sebbene possa comunque essere collegata a un Mac o un PC per una migliore gestione via software.

Questa stampante 3D lavora su un volume pari a 300 x 300 x 400 millimetri, quindi può realizzare facilmente oggetti di medie dimensioni. E’ compatibile con diverse tipologie di filamenti come ABS e PLA con spessore 1.75 mm ed opera a una temperatura compresa tra i 50 e i 100 gradi centigradi, riuscendo a stampare circa 50 mm al secondo.

E’ dotata di un sistema di controllo che evita eventuali imperfezioni in caso di interruzione di corrente o esaurimento del filamento, permettendo così di riprendere il lavoro senza sbavature.

Alfawise U20 Pro è al momento in vendita su GearBest al prezzo di circa 435 euro. Se inserite il codice MIDU20PRO potete comprarla in sconto a 425,34 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte: per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.