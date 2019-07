Alfawise U30 Pro, in super offerta la stampante 3D low cost con schermo da 4,3″

Fino a poco tempo fa capriccio di pochi, per via dell’alto costo di listino, le stampanti 3D sono finalmente accessibili a tutti, e grazie all’offerta che vi stiamo per presentare, è possibile acquistare uno dei modelli più all’avanguardia di sempre. Alfawise U30 costa appena 206 euro, attualmente in offerta lampo.

Tra le sue caratteristiche di spicco, U30 Pro offre un’area di incisione di 220 x 220 x 250 mm, un ugello da 0,4 mm e una velocità di stampa di 120 mm/s. La stampante può funzionare con temperature fino a 250 gradi Celsius e supporta una varietà di filamenti tra cui ABS, PLA, legno e altri.

Per poter gestire al meglio la stampa offre uno schermo tattile da 4,3 pollici, con dimensioni complessive del prodotto contenute in 42,50 x 40,20 x 50,50 cm, per un peso totale di 7.90 kg.

L’U30 Pro è dotato di numerosi aggiornamenti importanti rispetto ai competitor. Prima tra tutti il motore TMC2208, che permette alla stampante di risultare molto meno rumorosa,ma soprattutto produce meno vibrazioni, permettendo un risultato finale di stampa più preciso.

Come già anticipato, inoltre, U30 Pro è dotata di un display da 4,3 pollici, posto in posizione verticale, che consente dunque di apprezzare molte più informazioni senza dover scorrere la UI.

Facile da montare, U30 arriva in scatola di montaggio, ma viene pre assemblata per circa il 50%. Tante le funzioni di sicurezza proposte dalla macchina, tra tutte la protezione da interruzione di corrente: se la stampante perde improvvisamente l’alimentazione, al successivo avvio la stampa riprende da dove si era interrotta.

Insomma, una stampate 3D assolutamente studiata per la casa e l’ufficio. Solitamente costa circa 230 euro, ma al momento la si può acquistare in offerta ad appena 206 euro, spese di spedizioni comprese. Clicca qui per acquistarla.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.