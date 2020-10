Alfawise U50, la stampante 3D che ti costruisci da solo in offerta lampo a 180 euro

Se state pensando di acquistare una stampante 3D, ma siete ancora alle prime armi e volete qualcosa di semplice utilizzo, allora dovreste dare uno sguardo ad Alfawise U50, la stampante 3D che vi costruite da soli in casa in pochi e semplici passaggi, che offre un ottimo rapporto qualità prezzo. Clicca qui per acquistarla.

L’installazione è semplice, e propone solo 5 passaggi, da poter ultimare in poco più di 15 minuti. Alfawise U50 propone un corpo completamente in metallo, così da offrire una qualità di stampa accurata e stabile. L’area di stampa è piuttosto grande, pari a 260 x 260 x 270mm.

Ovviamente, la stampante gode di una pratica funzione per la ripresa della stampa da dove la si è interrotta. Si tratta di un sistema di sicurezza che consente di non perdere eventuale lavoro in caso di interruzione imprevista di corrente. Questo fa sì che i dati vengano archiviati in memoria, così da riprendere la stampa dal punto esatto di interruzione.

Propone una precisione di stampa di 0,1mm, e ha un sistema con ugello singolo dal diametro di appena 0.4 millimetri, in grado di raggiungere i 260 gradi. Permette di stampare anche in assenza di collegamento a PC o Mac, e questo grazie alla presenza di lettore MicroSD.

La stampante gode di un pratico schermo LCD per visualizzare in modo più intuitivo tutte le funzionalità di stampa, che ha una velocità di 20 ~ 200mm/s (consigliato 30 ~ 60mm/s)

Supporta filamenti in PLA flessibile, PLA, e Legno, con un diametro di 1.75 millimetri, e i formati di stampa G-code,OBJ,e STL. La stampante pesa 6,8 kg e misura circa 50,80 x 32,00 x 48,80 cm.

Alfawise U50 costa 180,60 euro e si acquista direttamente da qui.

