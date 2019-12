Alfawise V10 Max, l’aspirapolvere robot che spazza e lava dall’eccezionale rapporto qualità prezzo

Offerta lancio per il nuovo Alfawise V10 Max, un aspirapolvere robot che, date le sue caratteristiche, si pone come uno dei migliori prodotti al momento disponibili per questa tipologia di gadget in termini di rapporto qualità prezzo.

Con una potenza di 2000pa, Alfawise V10 Max è in grado di spazzare e di lavare, il tutto sfruttando l’ormai collaudata tecnologia SLAM, che mappa in tempo reale l’ambiente di casa a 360° (sfruttando 32 diversi sensori) per calcolare il miglior percorso da seguire in autonomia per le sessioni di pulizia, scegliendo fra ben 6 diverse modalità di pulizie disponibili.

Il lavaggio in particolare è un plus da non trascurare soprattutto considerando che questa funzionalità solitamente è riservata a dispositivi più costosi rispetto al prezzo cui viene venduto questo Alfawise V10 Max. Nel caso specifico è disponibile un serbatoio da 450 ml cui sia affianca un serbatoio per l’aspirazione di 400 ml.

Alfawise V10 Max è dotato di 3 livelli di impostazione per il lavaggio umido, selezionabili in base alla tipologia di superficie che si desidera lavare, il tutto garantendo l’assenza di perdite d’acqua.

Dotato di due spazzole, include la base di ricarica da raggiungere automaticamente quando a corto di autonomia. Impiega fra le 3 e le 4 ore per una ricarica completa, che assicura 120 minuti di pulizia ininterrotta.

Si controlla via APP oppure con il telecomando incluso e, ultima chicca, il robot aspirapolvere è compatibile anche con Google Home e Amazon Alexa.

L’offerta lancio per questo Alfawise V10 Max è dunque imperdibile: il prezzo è di soli 200 euro cliccando su questo link diretto e utilizzando il codice sconto ALFAV10MAX in fase di acquisto.