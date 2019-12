Alfawise V7, gli auricolari TWS con custodia ad apertura rotante

Alfawise V7 rappresentano un’altra alternativa agli auricolari completamente wireless che potete acquistare, specialmente adesso che sono disponibili in offerta lampo a soli 15,35 euro.

Innanzitutto questi auricolari sono certificati IPX5, quindi li potete utilizzare tranquillamente sotto la pioggia oppure in palestra in quanto resistono senza problemi anche al sudore.

Poi sono dotati di tecnologia Bluetooth 5.0, l’ultima attualmente disponibile che garantisce una maggiore autonomia, minori consumi ed una connessione più stabile e a lungo raggio con i dispositivi dotati della medesima versione Bluetooth.

L’accensione e l’accoppiamento con il dispositivo è automatico, così come il collegamento tra i due auricolari che, eventualmente, possono essere utilizzati anche in mono per gestire le telefonate.

La batteria della custodia si ricarica in 1,5 ore tramite microUSB e la percentuale di energia viene mostrata attraverso un piccolo display LED sul quale è indicata numericamente. Ai lati di quest’ultimo invece sono presenti due indicatori per conoscere a colpo l’occhio anche lo stato di carica di ciascun auricolare.

Per quanto riguarda l’autonomia, con una carica completa ciascun auricolare promette dalle quattro alle cinque ore di funzionamento sia in conversazione, sia in ascolto musicale.

Gli auricolari TWS Alfawise V7 sono inoltre dotati di tecnologia di riduzione del rumroe CVC 8.0. Particolarità di questo modello risiede infine nella custodia, di forma circolare e la cui apertura avviene ruotando le due metà.

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo sono al momento proposti in offerta lampo su GearBest per soli 15,35 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.