Alfawise V8S PRO, l’aspirapolvere robot low cost compatibile con Alexa e Google Home

Alfawise presenta la nuova Alfawise V8S PRO, aspirapolvere robot evoluzione della scorsa Alfawise V8S dotata ora di funzionalità più avanzate senza però dimenticare le esigenze del portafoglio.

Dotata di una potenza di aspirazione superiore, pari ora a 1800 Pa, la nuova Alfawise V8S PRO sfoggia ora la compatibilità con Alexa e con Google Home (grazie alla app Smart Life), che consente agli utenti di impartire comandi vocali in totale libertà, per far partire una sessione di pulizie.

Questo nuovo modello è dotato di un serbatoio per la polvere più capiente, pari a 600ml, ed un serbatoio d’acqua per il lavaggio da 350ml, che include anche una funzionalità di mopping avanzata: il panno per il lavaggio infatti si umidificherà in maniera uniforme quando necessario, mentre l’afflusso d’acqua si interromperà quando l’aspirapolvere è fermo.

Grazie al giroscopio Epson e al processore ARM il dispositivo sarà in grado di mappare l’ambiente per seguire il percorso di pulizia più agevole per completare l’attività al meglio. Include una batteria da 2500 mAh che garantisce un pulizia di 150 mq di superficie in circa 100-120 minuti, con ritorno automatico alla base quando la carica scenderà al di sotto del 20%.

Alfawise V8S PRO può essere anche controllato attraverso l’applicazione, il telecomando incluso nella confezione; è altro solo 7.6mm (caratteristica che gli consente di infilarsi al di sotto die mobili più bassi) ed è in grado di superare gli ostacoli come tappeti o lievi rialzamenti.

Alfawise V8S PRO è in vendita in offerta lancio a circa 150 euro cliccando su questo link diretto. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.