Alfawise V9S, l’aspirapolvere robot che mappa la casa in offerta lampo a 216 euro

C’è una interessantissima offerta per chi desidera acquistare un inserviente domestico robotizzato: Alfawise V9S, tra i migliori aspirapolvere automatici nel rapporto qualità prezzo, ora viene scontato a soli 216 euro grazie ad una promozione lampo.

La caratteristica principale che rende questo dispositivo così apprezzato è la presenza di un apposito sensore laser (LDS, Laser Distance Sensor) sul dorso che si occupa di mappare l’ambiente circostante e che si combina ad un algoritmo di Localizzazione Simultanea e Mappatura (SLAM) per calcolare il percorso di pulizia più efficiente, andando così a risparmiare tempo (e batteria) senza mai passare più di una volta sullo stesso punto ma al contempo raggiungendo anche ogni anfratto di casa.

Grazie a queste caratteristiche Alfawise V9S è particolarmente rapido nel pulire la casa e la batteria interna promette fino a due ore di pulizia su una superficie di oltre 150 metri quadrati. Nella maggior parte delle occasioni dovrebbe bastare una sola carica ma, se il dispositivo non avesse portato a termine la sua pulizie, è in grado di tornare sulla sua base di ricarica per recuperare energia e poi riprendere la sessione di pulizia laddove si era interrotto in precedenza.

In più Alfawise V9S rientra fra i dispositivi di domotica ed è perciò utilizzabile non solo con il telecomando incluso in dotazione, ma anche tramite l’app sullo smartphone – dalla quale gli utenti potranno visionare la mappatura della propria casa ed eventualmente lanciare una sessione di pulizia da remoto e visionarne i progressi dalla distanza – oppure attraverso i comandi vocali (presumiamo però soltanto in lingua inglese, la scheda tecnica non lo specifica) con Amazon Alexa e Assistente Google.

Chi fosse interessato all’acquisto dovrebbe valutare rapidamente le caratteristiche e, nel caso, procedere: al momento infatti grazie ad un’offerta lampo limitata nel tempo e nelle scorte si può comprare su Gearbest per soli 216 euro circa. Per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.