Alfawise WF-330E, l’idropulsore dentale adesso a meno di 20 € grazie al coupon

Una igiene dentale più profonda passa certamente per strumenti appositi. Alle volte lo spazzolino non basta, nemmeno quello elettrico, mentre il filo interdentale potrebbe risultare fastidioso per qualcuno. Ed allora ecco che viene in soccorso un idropulsore dentale. A questo scopo segnaliamo l’attuale offerta attiva sull’Alfawise WF-330E il cui prezzo scende a 19,89 euro grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce.

Questo accessorio è in grado di agire con efficacia su diverse aree, tra cui spazi interdentali, tasche parodontali, superfici dentali, apparecchi ortodontici e gengive. A tal proposito è importante spiegare che, secondo diversi studi, le malattie parodontali rappresentano la principale causa di perdita dei denti.

Alfawise WF-330E presenta un capiente serbatoio dell’acqua da 190 ml che consente un utilizzo prolungato e continuo per un minuto circa. E’ ovviamente progettato per risultare impermeabile, così da poter essere lavato in modo profondo anche sotto l’acqua. Propone un motore silenzioso, così da evitare di svegliare eventuali persone che dormono nelle stanze adiacenti a quella nella quale ci si sta lavando.

Nonostante il corpo compatto e portatile, questo dispositivo è in grado di generare un getto concentrato dalla potenza massima pari a 140 PSI e con un flusso d’acqua ultrafine di 0,67mm che viene pulsato 2000 volte al minuto: ciò gli consente di rimuovere i residui di cibo rimasti negli spazi interdentali, così come la placca che si deposita nelle tasche parodontali, causa dell’insorgere di malattie.

Alfawise WF-330E è la soluzione ideale anche per chi indossa l’apparecchio e fatica ad effettuare una pulizia accurata dei denti. Indirizzando il getto d’acqua sulle gengive è possibile stimolarle ed ossigenarle: una cura continua, che garantisce gengive più sane.

