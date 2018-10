Alfawise WIN660, prezzo bomba per il robot che pulisce i vetri delle finestre

Alfawise WIN660 è il robot che pulisce i vetri in verticale in tutta sicurezza: su Amazon costa 220 euro, ma ecco il link per acquistarlo a soli 158 euro.

Il mondo dei robot aspirapolvere vanta già numerosissimi esponenti, ma sono ben pochi quelli che hanno la capacità di arrampicarsi sui vetri per pulirli. Alfawise WIN660, adatto per la pulizia in verticale delle vetrate. Il suo prezzo di listino è di 220 euro su Amazon, ma attualmente è in offerta a 158 euro su GearBest.

Un potente motore crea un vuoto tra l’aspirapolvere e il vetro, che consente alla periferica di rimanere aggrappato in verticale, e di muoversi sulla superficie della finestra per pulirne il vetro. La pulizia avviene con una velocità di circa 2 minuti e mezzo per metro quadro, risultando così utile anche per le grandi vetrine di un negozio.

La tecnologia tedesca di cui si fregia il robot gli consente di rimanere in sicurezza sulla finestra per circa 25 minuti, anche in caso di interruzione improvvisa di corrente o quando la batteria è a zero. Peraltro, grazie ad un sistema di corde di sicurezza, anche nel caso in cui il robot dovesse staccarsi dalla superficie del vetro, gli è impossibile precipitare in terra.

Alfawise WIN660 pulisce automaticamente anche finestre con cornici o con superficie frammentate, ed è adatto sia per la pulizia all’interno, che all’esterno. La tecnologia AI integrata individuerà finestre e gli ostacoli, mentre 4 sensori di rilevazione dei bordi gli consentiranno di rimanere concentrato sul vetro, evitando di toccare la cornice.

La pulizia si avvia con un semplice tocco di un pulsante: WIN660 programmerà automaticamente un percorso di pulizia ottimale tra due percorsi preimpostati, evitando intelligentemente i bordi e gli ostacoli. E’ possibile programmare la pulizia attraverso l’app di supporto, o con il telecomando incluso nella confezione.

La periferica ha un design piuttosto sottile, con uno spessore di circa 8 centimetri, quindi più sottile del 25% rispetto alla maggior parte dei competitor. Anche la rumorosità è minima, con un impatto di circa 65db. Dispone di una batteria da 600mAh, con un tempo di ricarica di appena 1 ora.

Attualmente in sconto, si acquista direttamente da qui al prezzo di 158 euro, quasi cento euro meno rispetto ad Amazon.