Alfawise X7, il monopattino elettrico pieghevole con batteria removibile

Il monopattino elettrico pieghevole Alfawise X7 è in offerta a soli 349 euro, un prezzo davvero allettante in rapporto alle prestazioni e alle funzioni che offre.

Dato il suo design pieghevole (si piega in soli 3 secondi) è innanzitutto un mezzo di trasporto comodo e versatile, che può essere trasportato ovunque comodamente, garantendo il minimo ingombro possibile e massima leggerezza per via del telaio realizzato in alluminio aeronautico.

Include un motore elettrico, con potenza nominale di 350W alimentato da una batteria agli ioni di litio da 6.400 mAh che offre un’autonomia complessiva di 20 km e si ricarica completamente in 4 ore. Inoltre si può facilmente rimuovere per sostituirla quando in futuro esaurirà le sue capacità ma anche nel quotidiano per ricaricarla più comodamente in ufficio.

È equipaggiato con un freno a disco meccanico sulla ruota posteriore combinato ad un doppio sistema di freno elettronico e a pedale che assicurano un arresto completo e in sicurezza del mezzo in soli 4,5 metri.

Pesa solo 12,5 Kg ed è facile da ripiegare e trasportare, è impermeabile con certificazione IP54 e supporta un peso massimo di 120 Kg. Se interessati, il monopattino Alfawise X7 si acquista a soli 349 euro cliccando su questo link diretto. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.