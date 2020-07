ALLDOCUBE iPlay 20, tablet maneggevole con LTE a meno di 130 euro

Potenza da vendere, formato abbastanza tascabile e tecnologia LTE per restare sempre connessi: sono questi i punti salienti di Alldocube iPlay 20, un tablet che potete comprare in offerta lampo a meno di 130 euro.

Con design ergonomico e cornici piuttosto sottili, monta uno schermo IPS da 10,1″ con risoluzione Full HD a 1.920 x 1.200 pixel con copertura oleofobica e protezione in vetro Corning Gorilla Glass. Il motore è alimentato dal processore octa-core Spreadtrum SC9863A a 1.6 GHz con GPU gueGE8322, accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di capacità, espandibili fino ad ulteriori 512 GB tramite microSD.

Come dicevamo è dotato di modulo 4G LTE per permettere di navigare in rete tramite la tecnologia cellulare – e oggi coi piani mensili di Iliad e compagnia bella si spende davvero pochissimo – ma eventualmente si può anche agganciare più semplicemente ad una rete WiFi o all’hotspot del cellulare. E’ dotato di batteria da da 6.000 mAh che promette una buona autonomia e gira con il più recente Android 10.

Dal punto di vista della multimedialità, offre sul fondo un doppio speaker per l’audio in stereofonia e monta due fotocamere, una frontale da 2 MP per le videochiamate e una posteriore da 5 MP con autofocus per la rapida scansione dei documenti e poco altro. Dentro c’è anche un modulo GPS per l’uso delle mappe, il chip Bluetooth 5.0 e la radio FM integrata, per ascoltare le proprie stazioni radio preferite.

Alldocube iPlay 20 è abbastanza compatto – misura 25 x 15 x 0,8 centimetri circa – e anche piuttosto leggero (stando ai dati riportati nella scheda tecnica, pesa 450 grammi), risultando così una buona alternativa per la connettività in mobilità. Se siete interessati all’acquisto, al momento lo potete comprare in offerta lampo su Gearbest per soli 128,52 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.