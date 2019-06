Solo 99 euro per il tablet Android ALLDOCUBE iPlay10 Pro da oltre 10 pollici

Se siete alla ricerca di un tablet economico Android, ma che abbia caratteristiche di tutto rispetto e un ampio schermo, allora questo ALLDOCUBE iPlay10 Pro potrebbe fare al caso vostro. Costa appena 99 euro in super offerta, per un periodo di tempo limitato.

ALLDOCUBE iPlay10 Pro propone, anzitutto, un ampio display IPS da 10,1 pollici, e monta Android 9.0 a bordo, offrendo quindi agli utenti un’esperienza tra le più recenti. Al suo interno è alimentato da processore MTK8163 quad core, con una clock da 1,5GHz, affiancato da una GPU ARM Mali-720.

Lo schermo propone una risoluzione Full HD, quindi 1920 x 1200, mentre a livello di memoria il tablet offre 3 GB di RAM e 32 GB di memoria integrata, espandibile tramite microSD fino a 128 GB.

La scocca è realizzata in parte in plastica e in parte in metallo, per un design piuttosto minimale, moderno ed elegante. La batteria integrata da 7500mAh offre fino a 6 ore di riproduzione video.

Naturalmente il tablet arriva a casa con la lingua italiana installata e il Google Play Store dal quale scaricare tutte le proprie app Android preferite. Pesa poco più di 500 grammi e ha dimensioni contenute in appena 24,13 x 17,17 x 0,89 cm.

Il tablet ALLDOCUBE iPlay10 Pro solitamente costa quasi 150 euro, ma al momento si acquista in super offerta a 99 euro. Clicca qui per acquistarlo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.